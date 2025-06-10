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«Металлург» предложил Ремпалу контракт на 100 млн рублей, форвард отказался. Возвращение в НХЛ в приоритете у канадца

Шелдон Ремпал отказался от 100 млн рублей по контракту с «Металлургом».

Об этом сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов. 

«Шелдон Рэмпал отказался от контракта с «Металлургом» на 100 миллионов рублей. Впрочем, уфимским болельщикам радоваться рано. Это не значит, что канадец проникся башкирским медом и не намерен изменять «Салавату Юлаеву» с конкурентами. 

Приоритет Рэмпала – НХЛ. Так что, боюсь, даже повышение планки выше 100 миллионов не гарантирует того, что лучший бомбардир минувшего плей-офф останется в России.

Требования Нэйтана Тодда, кстати, чуть ниже – около 90 миллионов. Но и он смотрит, прежде всего, в сторону Северной Америки», – написал Ерыкалов.

В минувшем сезоне Ремпал набрал 61 (31+30) очко за 68 матчей в регулярном чемпионате и 21 (8+13) балл за 19 игр в Кубке Гагарина.

На счету Тодда 68 матчей в регулярке и 51 (14+37) очко при полезности «плюс 17». В плей-офф он набрал 5 (2+3) очков в 4 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
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