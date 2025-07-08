Плющев об уходе Толчинского из СКА: «Ощутимая потеря. Он может решить результат матча в одиночку, легко сыгрывается с партнерами»

Владимир Плющев высказался об уходе Сергея Толчинского из СКА.

Во вторник 30-летний форвард подписал контракт на два года с «Металлургом ». Сообщалось , что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.

«Толчинский – большой игрок, достаточно авторитетный. Он игрок, который может решить результат матча в одиночку. Он легко сыгрывается с партнерами.

Сумеет ли СКА найти ему замену? Я сомневаюсь. Это ощутимая потеря», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.