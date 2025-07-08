Плющев о Мерфи в СКА: «Сомневаюсь, что сможет заменить Никишина. Его взяли для работы в неравных составах, справится ли – не знаю»
Владимир Плющев высказался о переходе Тревора Мерфи в СКА.
Сегодня 29-летний защитник подписал контракт с армейцами на два сезона.
«Сомневаюсь, что Мерфи сможет заменить Никишина. Игроков уровня Никишина заменить сложно.
Мерфи взяли на эту позицию, чтобы он работал в неравных составах. Тем более, что у СКА сейчас ощутимые потери как в защите, так и в нападении.
Не хочу говорить, усиление это или нет. Мерфи взяли на позицию, которая была вакантна. Насколько он сумеет справиться с этой ролью, я не знаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Мерфи получит 150 млн рублей и «внушительные бонусы» от СКА за 2 года (Михаил Зислис)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости