Плющев о Мерфи в СКА: «Сомневаюсь, что сможет заменить Никишина. Его взяли для работы в неравных составах, справится ли – не знаю»

Владимир Плющев высказался о переходе Тревора Мерфи в СКА.

Сегодня 29-летний защитник подписал контракт с армейцами на два сезона.

«Сомневаюсь, что Мерфи сможет заменить Никишина . Игроков уровня Никишина заменить сложно.

Мерфи взяли на эту позицию, чтобы он работал в неравных составах. Тем более, что у СКА сейчас ощутимые потери как в защите, так и в нападении.

Не хочу говорить, усиление это или нет. Мерфи взяли на позицию, которая была вакантна. Насколько он сумеет справиться с этой ролью, я не знаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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