Толчинский подписал контракт с «Металлургом» на 2 года
Сергей Толчинский подписал контракт с «Металлургом».
Соглашение между 30-летним нападающим и магнитогорским клубом рассчитано на два года. Ранее Толчинский покинул СКА, расторгнув контракт по соглашению сторон.
В минувшем сезоне форвард набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф. Годом ранее на его счету было 58 (21+37) баллов за 77 матчей, включая Кубок Гагарина.
«Всего в КХЛ у Толчинского 409 матчей и 272 (100+172) результативных балла при показателе полезности «плюс 50» и среднем времени на льду 15:31.
Добро пожаловать в «Металлург», Сергей!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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