Толчинский подписал контракт с «Металлургом» на 2 года

Сергей Толчинский подписал контракт с «Металлургом».

Соглашение между 30-летним нападающим и магнитогорским клубом рассчитано на два года. Ранее Толчинский покинул СКА, расторгнув контракт по соглашению сторон.

В минувшем сезоне форвард набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф. Годом ранее на его счету было 58 (21+37) баллов за 77 матчей, включая Кубок Гагарина.

«Всего в КХЛ у Толчинского 409 матчей и 272 (100+172) результативных балла при показателе полезности «плюс 50» и среднем времени на льду 15:31.

Добро пожаловать в «Металлург », Сергей!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)