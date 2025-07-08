Толчинский будет получать по 77 млн рублей за сезон в «Металлурге». В СКА он зарабатывал столько же («СЭ»)
Сергей Толчинский будет зарабатывать по 77 млн рублей за сезон в «Металлурге».
Сегодня 30-летний нападающий подписал контракт с магнитогорцами на два сезона.
По информации «Спорт-Экспресса», Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения. Отметим, что в СКА форвард зарабатывал столько же.
В прошлом сезоне Толчинский набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф. Годом ранее на его счету было 58 (21+37) баллов за 77 матчей, включая Кубок Гагарина.
СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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