Толчинский будет получать по 77 млн рублей за сезон в «Металлурге». В СКА он зарабатывал столько же («СЭ»)

Сергей Толчинский будет зарабатывать по 77 млн рублей за сезон в «Металлурге».

Сегодня 30-летний нападающий подписал контракт с магнитогорцами на два сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения. Отметим , что в СКА форвард зарабатывал столько же.

В прошлом сезоне Толчинский набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф. Годом ранее на его счету было 58 (21+37) баллов за 77 матчей, включая Кубок Гагарина.

СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)