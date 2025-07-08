«Питтсбург» может обменять Карлссона в «Детройт» на Берггрена с удержанием зарплаты (Роджер Хикс)

«Питтсбург» ведет переговоры с «Детройтом» об обмене Эрика Карлссона.

Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на инсайдера Роджера Хикса.

«Похоже, переговоры между «Питтсбургом » и «Детройтом » по защитнику Эрику Карлссону набирают обороты. Часть зарплаты игрока, скорее всего, будет удержана, но пока неясно, в каком объеме», – написал инсайдер.

Также Хикс сообщает , что в рамках этой сделки «Питтсбург» может получить Юнатана Берггрена .

В прошлом сезоне Карлссон провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при полезности «минус 24».