«Питтсбург» может обменять Карлссона в «Детройт» на Берггрена с удержанием зарплаты (Роджер Хикс)
«Питтсбург» ведет переговоры с «Детройтом» об обмене Эрика Карлссона.
Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на инсайдера Роджера Хикса.
«Похоже, переговоры между «Питтсбургом» и «Детройтом» по защитнику Эрику Карлссону набирают обороты. Часть зарплаты игрока, скорее всего, будет удержана, но пока неясно, в каком объеме», – написал инсайдер.
Также Хикс сообщает, что в рамках этой сделки «Питтсбург» может получить Юнатана Берггрена.
В прошлом сезоне Карлссон провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при полезности «минус 24».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
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