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«Питтсбург» слушает предложения по Расту и Ракеллу. Ожидается, что как минимум один из вингеров будет обменян этим летом (The Athletic)

«Питтсбург» слушает предложения по Брайану Расту и Рикарду Ракеллу.

Как сообщает The Athletic, «Пингвинс» не намерены спешить с обменом нападающих и рассчитывают получить за них хорошую компенсацию в случае сделки. 

Тем не менее, ожидается, что как минимум один из вингеров будет обменян этим летом. При этом сами игроки не горят желанием уходить. 

Утверждается, что одним из клубов, проявлявших интерес, была «Каролина» – до того, как договорилась с Николаем Элерсом. 

У 33-летнего Раста осталось 3 года по действующему контракту с кэпхитом 5,125 миллиона долларов. С 1 июля в нем нет пунктов, ограничивающих обмен. 

В прошлом сезоне американец обновил личные рекорды по голам и очкам за сезон – 64 (31+33) балла в 71 игре в регулярке при полезности «минус 21». 

У 32-летнего Ракелля тоже осталось 3 года по контракту, кэпхит – 5 млн долларов. В нем есть ограничение на обмен – стоп-лист из 8 команд. 

В прошлом сезоне швед тоже обновил личные рекорды по голам и очкам – 70 (35+35) баллов в 81 игре в регулярке при полезности «минус 21». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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