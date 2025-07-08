«Авангард» и «Северсталь» согласовывают обмен Котляревского. Форвард близок к переходу в омский клуб (Metaratings)

«Авангард» и «Северсталь» согласовывают обмен Михаила Котляревского.

По информации Metaratings, 28-летний форвард близок к переходу в омский клуб.

Минувший сезон Котляревский начинал в «Тракторе», после чего был обменян в «Северсталь ».

На его счету 66 матчей и 33 (18+15) очка в Фонбет чемпионате КХЛ при полезности «плюс 3». В плей-офф нападающий провел 5 матчей и набрал 2 очка при полезности «плюс 1».

Действующий контракт Котляревского с череповецким клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

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