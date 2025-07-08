«Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик» сыграют в Фонбет Кубке Блинова. Турнир пройдет в Омске с 20 по 25 августа
Объявлен состав участников Фонбет Кубка Блинова-2025.
Ежегодный предсезонный турнир в Омске пройдет с 20 по 25 августа.
В нем сыграют «Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик».
Год назад победителем Фонбет Кубка Блинова стал ярославский клуб, опередивший «Трактор» по дополнительным показателям.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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