«Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик» сыграют в Фонбет Кубке Блинова. Турнир пройдет в Омске с 20 по 25 августа

Объявлен состав участников Фонбет Кубка Блинова-2025.

Ежегодный предсезонный турнир в Омске пройдет с 20 по 25 августа.

В нем сыграют «Авангард », «Локомотив », «Сибирь », «Северсталь » и «Нефтехимик ».

Год назад победителем Фонбет Кубка Блинова стал ярославский клуб, опередивший «Трактор» по дополнительным показателям.