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«Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик» сыграют в Фонбет Кубке Блинова. Турнир пройдет в Омске с 20 по 25 августа

Объявлен состав участников Фонбет Кубка Блинова-2025.

Ежегодный предсезонный турнир в Омске пройдет с 20 по 25 августа.

В нем сыграют «Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик».

Год назад победителем Фонбет Кубка Блинова стал ярославский клуб, опередивший «Трактор» по дополнительным показателям.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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