«Авангард» обменял Филатьева в «Амур» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял Александра Филатьева в «Амур».

В результате сделки омский клуб получит денежную компенсацию.

Форвард является уроженцем Комсомольска-на-Амуре, но с девяти лет он играл в системе «Авангарда » и провел 60 матчей за основную команду.

В минувшем сезоне Филатьев сыграл 35 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очка. В Olimpbet ВХЛ у него 16 (7+9) баллов за 23 игры в составе «Омских Крыльев ».

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