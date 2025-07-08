«Авангард» обменял Филатьева в «Амур» на денежную компенсацию
«Авангард» обменял Александра Филатьева в «Амур».
В результате сделки омский клуб получит денежную компенсацию.
Форвард является уроженцем Комсомольска-на-Амуре, но с девяти лет он играл в системе «Авангарда» и провел 60 матчей за основную команду.
В минувшем сезоне Филатьев сыграл 35 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очка. В Olimpbet ВХЛ у него 16 (7+9) баллов за 23 игры в составе «Омских Крыльев».
«Авангард» подписал контракт с Ибрагимовым на год. Защитника получили при обмене Башкирова в «Ладу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости