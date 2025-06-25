«Авангард» объявит о переходе Потуральски, ЦСКА – Мартина, когда они получат инвентарь. Американские компании не хотят делать клюшки для игроков, уезжающих в Россию («Матч ТВ»)

«Авангард» не объявил о переходе Эндрю Потуральски из-за ситуации с экипировкой.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Ранее сообщалось , что Эндрю Потуральски подпишет контракт с «Авангардом» на 2 сезона. 30 мая лучший бомбардир регулярки АХЛ покинул фарм «Сан-Хосе», чтобы «продолжить карьеру за пределами Северной Америки», но омский клуб до сих пор не объявил о его подписании.

«Дело в том, что американские компании-экипировщики не хотят делать комплекты формы и клюшек на будущий сезон для тех хоккеистов, которые уезжают играть в Россию. Сейчас Потуральски ждет, когда получит нужный ему хоккейный инвентарь, после чего «Авангард» его объявит.

По этой же причине, кстати, ЦСКА еще не анонсировал о том, что подписал контракт со своим новым вратарем – 30-летним Спенсером Мартином, который выступал в системе «Каролины», – сообщил источник телеканала.

ЦСКА подпишет контракт с голкипером «Каролины» Мартином. У 29-летнего игрока 66 матчей в НХЛ за карьеру («СЭ»)