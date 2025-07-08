«Металлург» и Михайлис перезаключили договор на 2 года. Форвард получал 80 млн рублей за сезон

«Металлург» и Никита Михайлис заключили новый контракт.

Соглашение рассчитано на два года. Перед этим магнитогорский клуб расторг договор с 30-летним форвардом.

В минувшем сезоне Михайлис набрал 36 (12+24) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:59.

В плей-офф хоккеист провел 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:40.

Сообщалось , что зарплата Михайлиса составляет 80 млн рублей за сезон. Его предыдущий контракт с «Металлургом » был рассчитан до 31 мая 2026 года.

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