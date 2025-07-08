«Металлург» и Михайлис перезаключили договор на 2 года. Форвард получал 80 млн рублей за сезон
«Металлург» и Никита Михайлис заключили новый контракт.
Соглашение рассчитано на два года. Перед этим магнитогорский клуб расторг договор с 30-летним форвардом.
В минувшем сезоне Михайлис набрал 36 (12+24) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:59.
В плей-офф хоккеист провел 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:40.
Сообщалось, что зарплата Михайлиса составляет 80 млн рублей за сезон. Его предыдущий контракт с «Металлургом» был рассчитан до 31 мая 2026 года.
Яковлев об уходе Зернова и Карпова из «Металлурга»: «Ребята многое сделали для победы в Кубке. Ситуация, скажем так, не совсем… Дают дорогу молодым»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости