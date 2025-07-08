  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Металлург» и Михайлис перезаключили договор на 2 года. Форвард получал 80 млн рублей за сезон
8

«Металлург» и Михайлис перезаключили договор на 2 года. Форвард получал 80 млн рублей за сезон

«Металлург» и Никита Михайлис заключили новый контракт.

Соглашение рассчитано на два года. Перед этим магнитогорский клуб расторг договор с 30-летним форвардом.

В минувшем сезоне Михайлис набрал 36 (12+24) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:59.

В плей-офф хоккеист провел 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:40.

Сообщалось, что зарплата Михайлиса составляет 80 млн рублей за сезон. Его предыдущий контракт с «Металлургом» был рассчитан до 31 мая 2026 года.

Яковлев об уходе Зернова и Карпова из «Металлурга»: «Ребята многое сделали для победы в Кубке. Ситуация, скажем так, не совсем… Дают дорогу молодым»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoНикита Михайлис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Металлург» переподпишет контракт с Михайлисом. Форвард получает 80 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
7сегодня, 09:16
Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов, Шестеркин, Капризов, Гребенкин, Миронов тоже участвовали. Булыкин и Легков были среди гостей
3вчера, 16:59
Егор Яковлев: «Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Сделал правильные выводы – скинул более 6 кг и хочу стать еще легче»
5вчера, 11:40
Главные новости
Михайлис получит 115 млн рублей от «Металлурга» за 2 года по новому контракту. Форвард зарабатывал 80 млн за сезон («СЭ»)
1 минуту назад
«Авангард» обменял Филатьева в «Амур» на денежную компенсацию
216 минут назад
«Иванушки International» – музыкальный хедлайнер «Матча года». Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на игре российских звезд НХЛ и КХЛ
659 минут назад
«Амур» выменял у «Северстали» Дыбленко за денежную компенсацию
сегодня, 11:13
«Авангард» подписал контракт с Ибрагимовым на год. Защитника получили при обмене Башкирова в «Ладу»
сегодня, 11:01
Ротенберг поздравил с Днем семьи, любви и верности: «Семья – основа общества, опора для каждого человека. Чем сплоченнее семьи, тем лучше результаты – в том числе и в спорте»
32сегодня, 10:47
Фетисов о запрете Овечкину давать интервью: «Это не только в России – ему нигде нельзя этого делать. Контрактные обязательства, все прописано»
сегодня, 10:32
Третьяк и Валуев заочно приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине с конфискацией имущества. Их обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны» (ТАСС)
77сегодня, 10:18
В штаб «Спартака» вошел экс-тренер «Флориды» по физподготовке Мур. Кравчук будет работать с защитниками
сегодня, 10:01
Плющев об уходе «Витязя» из КХЛ: «Конкуренция за плей-офф стала еще меньше. Могу сегодня назвать 16 клубов, которые попадут в Кубок Гагарина – «Куньлуня» нет в списке»
11сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» подтвердила аренду Ильина у «Питтсбурга». 20-летний форвард подписал контракт новичка с клубом НХЛ
31 минуту назад
Бобровский о праздновании Кубка Стэнли: «Кто-то делает это громко, я предпочел тихую радость. Был счастлив вновь пройти этот путь до конца»
сегодня, 09:30
Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня
3сегодня, 08:50
«Амур» объявил о соглашении с Балдаевым на год. У защитника 7 очков и полезность «минус 29» в сезоне-2024/25
сегодня, 08:36
Экс-вратарь клубов НХЛ и КХЛ Лейтон стал тренером вратарей «Детройта»
1сегодня, 07:55
Джефф Тамбеллини занял в «Тампе» пост директора по хоккейным операциям и помощника генменеджера. Экс-игрок «Айлендерс» и «Ванкувера» три года отработал в «Сиэтле»
2сегодня, 07:27
«Ак Барс» был готов подписать Ахтямова, но вратарь планирует провести в системе «Торонто» еще год. Казанцы могут сделать ставку на тандем Билялова и Арефьева («Бизнес Online»)
3сегодня, 06:45
Вайсфельд о Ремпале: «Он очень хочет попасть в НХЛ, видимо. «Вашингтон» ничего не теряет. Если Шелдон не заиграет, это не те деньги, которые жалко»
1сегодня, 06:30
Даниил Прохоров о том, что был выбран «Айлендерс» на драфте: «Классный клуб, можно написать большую историю. Глобальная мечта – играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли»
сегодня, 05:10
Мильштейн о Сурине: «Он игрок из разряда Барбашева или Мэттью Ткачака. Егор хочет полностью развиться в КХЛ и уехать готовым для игры в НХЛ»
2сегодня, 04:55