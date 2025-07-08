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Яковлев об уходе Зернова и Карпова из «Металлурга»: «Ребята многое сделали для победы в Кубке. Ситуация, скажем так, не совсем… Дают дорогу молодым»

Егор Яковлев высказался об уходе лидеров из «Металлурга».

— Знаю, что у вас с Разиным непростые отношения. Тем удивительнее, что вы подписали новый контракт с «Металлургом». Вам пообещали, что Разин уйдет?

— Конечно, нет. Никто ничего не обещал, не говорил. Вообще эта тема не затрагивалась. У руководства есть желание, чтобы я оставался в клубе как местный воспитанник. Ну и у меня есть желание играть. Это были ключевые факторы подписания моего контракта.

— То есть Разин не участвовал в переговорах?

— Нет. По крайней мере мы с ним об этом не разговаривали.

— После победы в Кубке Гагарина из команды убрали Карпова, теперь — Зернова. У вас постоянно какие-то неприятности с тренером. Есть ли в команде революционная ситуация?

— Не могу сказать, что революционная. Да, есть такое, что ребята уходят, которые многое сделали для победы в Кубке. Ситуация, скажем так, не совсем... Это взрослые ребята, которые составляли костяк команды, держали коллектив. Все развивается, идет вперед. Дорогу молодым! Дают...

— Не вызовет удивление, если Разин не доработает до конца сезона?

— Да как сказать... Такая работа что у тренера, что у игроков. Мы не можем знать наперед. То, что зависит от нас, мы будем все выполнять. Точно так же, как и Андрей Владимирович. Об этом даже и мыслей нет.

— Просто эти сложные отношения все равно сказываются на игре.

— Безусловно, эмоциональное состояние на многое влияет. В то же время кого-то выгоняют из зоны комфорта, и они дают больший результат. Опять же, нужен подход к каждому игроку, – сказал капитан «Металлурга».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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