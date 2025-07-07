Егор Яковлев: «Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Сделал правильные выводы – скинул более 6 кг и хочу стать еще легче»
33-летний защитник провел 58 матчей с учетом плей-офф и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 7».
– Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Я сделал правильные выводы. Два-три дня отдохнул после сезона и начал готовиться.
Поэтому всегда нахожусь в тренировочном процессе, скинул более 6 килограммов и хочу попробовать стать еще легче. Может, это принесет успех.
– Не кажется ли вам, что сколько бы вы ни скинули, как бы много ни тренировались, все равно не будете играть ни в первом, ни во втором большинстве? Потому что тренер не видит вас там и шансов просто не будет.
– В том и уникальность профессионального хоккеиста, что он может отреагировать на ситуацию, подстроиться под ту или иную тренерскую систему или тактику. В этом и заключается уровень игрока.
– Иногда, чтобы вы не делали, ничего не поможет. Нет такого чувства?
– Есть и другие позиции. Можно выходить в меньшинстве. Три года подряд я был лучшим по блокированным броскам в команде. Независимо от того, что я много забивал и играл в атаке. Это никак не мешало.
Будем брать ту роль, которую дадут. Работать, и посмотрим, к чему это приведет, – сказал капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Яковлев о цели: «Выигрывать и становиться лучше с Магнитогорском. Когда побеждаешь один раз, это становится наркотиком. Просто быть в команде – не про меня»