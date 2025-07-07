Егор Яковлев считает прошлый сезон худшим в карьере.

33-летний защитник провел 58 матчей с учетом плей-офф и набрал 7 (0+7) очков при полезности «минус 7».

– Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Я сделал правильные выводы. Два-три дня отдохнул после сезона и начал готовиться.

Поэтому всегда нахожусь в тренировочном процессе, скинул более 6 килограммов и хочу попробовать стать еще легче. Может, это принесет успех.

– Не кажется ли вам, что сколько бы вы ни скинули, как бы много ни тренировались, все равно не будете играть ни в первом, ни во втором большинстве? Потому что тренер не видит вас там и шансов просто не будет.

– В том и уникальность профессионального хоккеиста, что он может отреагировать на ситуацию, подстроиться под ту или иную тренерскую систему или тактику. В этом и заключается уровень игрока.

– Иногда, чтобы вы не делали, ничего не поможет. Нет такого чувства?

– Есть и другие позиции. Можно выходить в меньшинстве. Три года подряд я был лучшим по блокированным броскам в команде. Независимо от того, что я много забивал и играл в атаке. Это никак не мешало.

Будем брать ту роль, которую дадут. Работать, и посмотрим, к чему это приведет, – сказал капитан «Металлурга » Егор Яковлев .

Яковлев о цели: «Выигрывать и становиться лучше с Магнитогорском. Когда побеждаешь один раз, это становится наркотиком. Просто быть в команде – не про меня»