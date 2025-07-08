«Металлург» переподпишет контракт с Михайлисом. Форвард получает 80 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
«Металлург» переподпишет контракт с Никитой Михайлисом.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Магнитогорский клуб расторг договор с 30-летним форвардом, а затем заключит новый на других условиях.
В минувшем сезоне Михайлис набрал 36 (12+24) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:59.
В плей-офф хоккеист провел 6 игр и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:40.
Сообщалось, что зарплата Михайлиса составляет 80 млн рублей за сезон. Его действующее соглашение с «Металлургом» рассчитано до 31 мая 2026 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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