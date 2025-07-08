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Ротенберг поздравил с Днем семьи, любви и верности: «Семья – основа общества, опора для каждого человека. Чем сплоченнее семьи, тем лучше результаты – в том числе и в спорте»

Роман Ротенберг поздравил с Днем семьи, любви и верности.

Праздник отмечается в России с 2008 года и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Признан официальным праздником с 2022-го.

«Семья – основа любого общества, в любой период его исторического развития и строя. Хорошая и сплоченная семья – опора для каждого человека, гражданина, спортсмена, хоккеиста.

Берегите свою семью, правильно воспитывайте детей, помогайте родителям, поддерживайте братьев и сестер, больше проводите времени вместе.

Чем более сплоченными будут наши семьи, тем лучше у нас будут результаты, в том числе и в спорте.

С праздником! С Днем Семьи!» – сказал бывший тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Ротенберг поздравил Радулова с 39-летием: «Александр – это энергия, страсть. Он боец, который вдохновляет молодежь и доказывает, что хоккей не просто спорт, а образ жизни»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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