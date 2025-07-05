Ротенберг поздравил Радулова с 39-летием: «Александр – это энергия, страсть. Он боец, который вдохновляет молодежь и доказывает, что хоккей не просто спорт, а образ жизни»

Роман Ротенберг поздравил Александра Радулова с днем рождения.

Сегодня, 5 июля, нападающему «Локомотива » исполнилось 39 лет.

«Поздравляю с днем рождения Александра Радулова ! Двукратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина. Его победная шайба в финале ЧМ-2009 в ворота сборной Канады стала частью нашей хоккейной истории.

Александр – это энергия, страсть и максимальная самоотдача на льду. Он всегда был и остается игроком, который заряжает команду, болельщиков и весь российский хоккей своим характером и желанием побеждать.

За его карьерой стоит огромный труд, любовь и уважение к игре. Радулов – боец, который вдохновляет нашу молодежь и доказывает, что хоккей – это не просто спорт, а образ жизни, где главное – душа и сердце.

Александр – один из самых нестандартных форвардов нашего хоккея. Он хорош в завершении и бесподобен в созидании: его неожиданные передачи во время позиционных атак ставили и продолжают ставить в тупик оборону соперника.

Желаю Александру крепкого здоровья, новых побед – и на льду, и за его пределами. Только вперед, Саша!» – написал член совета директоров «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81