  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о Ротенберге: «В СКА его система выводила молодежь на новый уровень. В НХЛ уехало несколько игроков, практику они получили именно в Петербурге»
9

Крикунов о Ротенберге: «В СКА его система выводила молодежь на новый уровень. В НХЛ уехало несколько игроков, практику они получили именно в Петербурге»

Владимир Крикунов оценил выстроенную Романом Ротенбергом систему в СКА.

Напомним, после отставки с поста главного тренера петербуржцев Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». 

«Ротенберг выстроил в СКА классную систему, которая выводила молодежь на новый уровень. Из Петербурга сразу несколько игроков уехало в НХЛ в этот раз.

Очевидно, что не все они были воспитанниками клуба, но ведь практику они получили именно в нем», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
logoДинамо Москва
logoВладимир Крикунов
logoСКА
logoНХЛ
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пашков о Ротенберге в «Динамо»: «Нет смысла спорить с тем, что он сильный менеджер с большими возможностями и опытом. Его появление усиливает клуб»
37вчера, 06:22
Ковальчук на вопрос о том, что Ротенберг – и тренер, и шоумен: «Давайте я промолчу»
215 июля, 16:07
Крикунов о Ротенберге в «Динамо»: «При Романе в Петербурге выстроена система, которая готовила молодежь высокого уровня. Многие не питерские воспитанники, но раскрыться смогли в СКА»
192 июля, 05:45
Главные новости
«Торпедо» продлило договор с Артамоновым на 2 года. 19-летний форвард – лучший бомбардир нижегородцев с 39 очками в 63 матчах в прошлом сезоне
3сегодня, 18:44
Рыбин о Хартли: «Топ-тренер. Кто в КХЛ способен возглавлять «Локомотив»: Квартальнов, Знарок и еще пара специалистов»
6сегодня, 18:27
«Филадельфия» продлила контракт с Йорком на 5 лет, кэпхит – 5,15 млн долларов. У 24-летнего защитника 17 очков в 66 матчах
сегодня, 18:18
Быков о назначении Хартли: «Удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру, но руководству виднее»
7сегодня, 17:47
Депутат Журова о запрете Овечкину давать интервью: «Не связано с тем, что он не любит Россию и его кто‑то обязал. Он хочет от СМИ отдохнуть, может»
8сегодня, 17:14
«Монреаль» хочет подписать Кузнецова, сообщил журналист д’Амико: «Канадиенс» сделали все возможное, они оценивают варианты и готовят план B, C и D»
39сегодня, 16:33
Мильштейн о Кучерове: «Лучший хоккеист мира. Он горит на льду, для него главное – победа команды, а не индивидуальные трофеи»
16сегодня, 16:10
Депутат Свищев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не надо искать политической подоплеки, если причина в том, что НХЛ снимает фильм. Александр – бренд мирового масштаба»
8сегодня, 15:29
Депутат Журова о «Химках» и «Витязе»: «Клубы не должны сидеть на шее регионального бюджета. Иначе может не хватить средств на спортшколы. Что скажут налогоплательщики?»
58сегодня, 15:13
СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)
7сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» продлил контракт с Балдаевым на год с зарплатой 17 млн рублей (Metaratings)
33 минуты назад
Михалев и Дашкевич вошли в штаб Квартальнова в «Динамо» Минск. Ковалев и Горбенко продолжат работать ассистентами
2сегодня, 18:02
СКА расторг контракт с Чивилевым. Форвард провел сезон в «Витязе» в аренде
1сегодня, 17:40
Агентство Комтуа: «Работа с клубами НХЛ продолжается, интерес оттуда есть. Пока никакой конкретики»
1сегодня, 17:30
Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов, Шестеркин, Капризов, Гребенкин, Миронов тоже участвовали. Булыкин и Легков были среди гостей
3сегодня, 16:59
Ковальчук о Ларионове в СКА: «Все будет зависеть не только от него, в составе много изменений. Полный стадион будет однозначно, в Петербурге обожают хоккей»
сегодня, 15:58
Сурин потерял клюшки при перелете из США: «Баул не приехал пока. Запасного инвентаря нет, но к старту тренировок мой будет у меня»
сегодня, 15:46
Плющев о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «Решение верное, но может быть отток аудитории. Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф»
1сегодня, 14:59
Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»
3сегодня, 14:15
Билялетдинов и Федоров вошли в тренерские штабы команд на «Матче года». Игра российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля
сегодня, 12:13