Крикунов о Ротенберге: «В СКА его система выводила молодежь на новый уровень. В НХЛ уехало несколько игроков, практику они получили именно в Петербурге»
Владимир Крикунов оценил выстроенную Романом Ротенбергом систему в СКА.
Напомним, после отставки с поста главного тренера петербуржцев Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо».
«Ротенберг выстроил в СКА классную систему, которая выводила молодежь на новый уровень. Из Петербурга сразу несколько игроков уехало в НХЛ в этот раз.
Очевидно, что не все они были воспитанниками клуба, но ведь практику они получили именно в нем», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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