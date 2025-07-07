Крикунов о Ротенберге: «В СКА его система выводила молодежь на новый уровень. В НХЛ уехало несколько игроков, практику они получили именно в Петербурге»

Владимир Крикунов оценил выстроенную Романом Ротенбергом систему в СКА.

Напомним, после отставки с поста главного тренера петербуржцев Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо ».

«Ротенберг выстроил в СКА классную систему, которая выводила молодежь на новый уровень. Из Петербурга сразу несколько игроков уехало в НХЛ в этот раз.

Очевидно, что не все они были воспитанниками клуба, но ведь практику они получили именно в нем», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.