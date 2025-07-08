Фетисов о запрете Овечкину давать интервью: «Это не только в России – ему нигде нельзя этого делать. Контрактные обязательства, все прописано»
Вячеслав Фетисов оценил запрет НХЛ на интервью Александра Овечкина в России.
Ранее появилась информация, что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.
– Как относитесь к такому шагу НХЛ?
– Это контрактные обязательства. Какие тут могут быть вопросы? Это не только в России, ему вообще нигде нельзя этого делать.
Все это прописано. Профессиональные отношения хоккеиста и лиги, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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