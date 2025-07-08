Фетисов о запрете Овечкину давать интервью: «Это не только в России – ему нигде нельзя этого делать. Контрактные обязательства, все прописано»

Вячеслав Фетисов оценил запрет НХЛ на интервью Александра Овечкина в России.

Ранее появилась информация , что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона ». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.

– Как относитесь к такому шагу НХЛ?

– Это контрактные обязательства. Какие тут могут быть вопросы? Это не только в России, ему вообще нигде нельзя этого делать.

Все это прописано. Профессиональные отношения хоккеиста и лиги, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня