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Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня

Александр Овечкин прилетел в Москву.

Капитан «Вашингтона» отдыхал в Турции с 7 июня. «Кэпиталс» завершили выступление в Кубке Стэнли во втором раунде, проиграв «Каролине» (1-4 в серии).

«Александр вернулся в Москву», – сказал агент игрока Глеб Чистяков.

13 июля Овечкин примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские игроки НХЛ и Фонбет чемпионата КХЛ. 9 июля на «ЦСКА-Арене» пройдет открытая тренировка.

Ранее сообщалось, что 39-летний форвард не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом по договоренности с НХЛ, которая снимает о нем фильм.

Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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ТАСС
Глеб Чистяков
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