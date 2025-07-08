Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня
Александр Овечкин прилетел в Москву.
Капитан «Вашингтона» отдыхал в Турции с 7 июня. «Кэпиталс» завершили выступление в Кубке Стэнли во втором раунде, проиграв «Каролине» (1-4 в серии).
«Александр вернулся в Москву», – сказал агент игрока Глеб Чистяков.
13 июля Овечкин примет участие в «Матче года», в котором сыграют российские игроки НХЛ и Фонбет чемпионата КХЛ. 9 июля на «ЦСКА-Арене» пройдет открытая тренировка.
Ранее сообщалось, что 39-летний форвард не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом по договоренности с НХЛ, которая снимает о нем фильм.
Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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