Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»

Дмитрий Губерниев оценил запрет НХЛ на интервью Александра Овечкина в России.

Ранее появилась информация , что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона ». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.

«Наши хоккеисты делают в Америке то, что им позволено, поскольку играют в лиге, где есть свои правила.

Овечкин , когда установил рекорд, сказал очень правильные слова о России. Но он это сделал только потому, что не было никаких возражений со стороны НХЛ. А когда возражения есть, хоккеисты вынуждены считаться с этим.

Овечкину платят большие деньги в НХЛ, поэтому он, естественно, живет и играет по их правилам. Я не удивлен запрету от НХЛ на эксклюзивные интервью в России», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал»