  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»
5

Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»

Дмитрий Губерниев оценил запрет НХЛ на интервью Александра Овечкина в России.

Ранее появилась информация, что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.

«Наши хоккеисты делают в Америке то, что им позволено, поскольку играют в лиге, где есть свои правила.

Овечкин, когда установил рекорд, сказал очень правильные слова о России. Но он это сделал только потому, что не было никаких возражений со стороны НХЛ. А когда возражения есть, хоккеисты вынуждены считаться с этим.

Овечкину платят большие деньги в НХЛ, поэтому он, естественно, живет и играет по их правилам. Я не удивлен запрету от НХЛ на эксклюзивные интервью в России», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
Политика
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Ковальчук: «Кучеров сколько лет в топе, но ни разу не играл на Олимпиаде. Спорт превратился в политику, ИИХФ и МОК так решают. Бог им судья, земля круглая – бумеранг вернется»
215 июля, 12:56
Фетисов о хоккее в РФ: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил»
5723 июня, 10:58
Губерниев о словах Фетисова про статус России в хоккее: «Горькая правда. Мы сохранили институт сборной, здесь молодцы ФХР и Ротенберг. Но инициативу на мировой арене мы теряем»
2517 июня, 17:54
Главные новости
Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «В «Авангарде» у него было практически два состава. Одна тактика – посмотреть на хоккеистов в начале сезона и забрать себе самых сильных»
1 минуту назад
«Филадельфия» продлит договор с Йорком на 5 лет и 5,15 млн долларов за сезон. Защитник говорил Торторелле, что «пробудет в клубе дольше него» (Эллиотт Фридман)
332 минуты назад
Толчинский подпишет контракт с «Металлургом» на 2 года. Ранее форвард покинул СКА (Михаил Зислис)
1049 минут назад
СКА расторг контракт с Толчинским. Соглашение было до 2028 года
16сегодня, 13:05
НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью в России этим летом. Лига снимает о нем фильм («Матч ТВ»)
40сегодня, 12:56
Мильштейн о драфте НХЛ: «Кучерова взяли 58-м, Дацюка – с 657-й попытки, в его третий драфт. Это праздник для ребят, но настоящая работа только начинается»
3сегодня, 12:47
Генменеджер «Вашингтона» о рынке свободных агентов: «Пытались совершить большую сделку, но не получилось. Игрок выбрал другой вариант – все свелось не к деньгам или сроку»
8сегодня, 12:01
Клубы НХЛ интересовались Минтюковым. «Анахайм» не хочет обменивать 21-летнего защитника (Эллиотт Фридман)
3сегодня, 11:26
Губерниев о «Локомотиве»: «Никитин вернулся в родную гавань, ЦСКА ему ближе. С новым тренером будут бороться за самые высокие места»
17сегодня, 11:10
Кожевников об освещении НХЛ: «Российские журналисты там – люди второго сорта, их не аккредитуют. Зачем подставляете вторую щеку, днем и ночью обсуждая НХЛ? Это мазохизм?»
31сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»
14 минут назад
Билялетдинов и Федоров вошли в тренерские штабы команд на «Матче года». Игра российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля
сегодня, 12:13
Егор Яковлев: «Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Сделал правильные выводы – скинул более 6 кг и хочу стать еще легче»
3сегодня, 11:40
Матч звезд КХЛ-2026 пройдет 7 и 8 февраля. Кубок Первого канала – с 11 по 14 декабря 2025-го, сборная легионеров КХЛ выступит на турнире
сегодня, 10:38
Гребенкин об отпуске: «Приехал в Россию, постоянно тренируюсь. С Набоковым выбрались на рыбалку – поехали в три часа ночи, прошел дождь и град. Хорошее приключение»
1сегодня, 10:24
Коньков о переезде «Куньлуня»: «Классная идея, для Питера маловато одной команды в КХЛ. Решение целесообразно – в Мытищах была очень низкая аудитория»
3сегодня, 09:42
Фридман о новом контракте Байрэма: «Без обращения в арбитраж был риск оффер-шита. «Баффало» не заинтересован в драфт-пиках»
1сегодня, 08:42
Дементьев о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Вторая команда КХЛ напрашивалась в Питере уже достаточно давно. Если провести правильную работу, болельщики будут приходить»
6сегодня, 07:54
Сергачев об одном россиянине в первом раунде драфта НХЛ: «Этот год не дотягивает, видимо. Есть проблемы с просмотром наших игроков, может. Не выделю одну причину»
3сегодня, 07:35
Кудашов о Рябкине: «Он не отрезанный ломоть, права у «Динамо». Всем интересно, как Иван будет развиваться. Я думаю, что остепенится парень и поймет немножко всю ситуацию»
сегодня, 07:22