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Депутат Журова о запрете Овечкину давать интервью: «Не связано с тем, что он не любит Россию и его кто‑то обязал. Он хочет от СМИ отдохнуть, может»

Светлана Журова оценила запрет НХЛ на интервью Александра Овечкина в России.

Ранее появилась информация, что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.

– Стоит ли считать имиджевой потерей для россиян запрет на интервью Овечкина нашим соотечественникам? Все‑таки Александра здесь очень ждали.

– Думаю, про Сашу все в любом случае все знают. Просто сейчас вопрос отпуска и отдыха. Возможно, Овечкину самому хочется отдохнуть без интервью. Если бы он сам сказал, что не хочет давать интервью в отпуске, неужели все обиделись бы на это?

Человек хочет информационного детокса. Это не потому, что он с россиянами не хочет общаться. Может, он вообще хочет абсолютно от всех СМИ отдохнуть. Под этот запрет сейчас можно все что угодно подтянуть. Думаю, что спустя определенные временные ограничения, он опять будет давать интервью.

Глобально ничего страшного не произошло. Я не могу сказать, что Саша Овечкин до этого запрета всем с утра и до вечера интервью давал. У него есть свое видение по этому вопросу.

Саша выработал комфортный для себя режим, которому он следует, чтобы не разбазарить это все. Мы, политики, комментируем определенные новости, даем оценки происходящему, это наша профессия.

А профессия Саши – прекрасно играть в хоккей. Поэтому если он считает, что для его отдыха и подготовки к сезону не стоит давать интервью – его право. Это не связано с тем, что он не любит Россию и его кто‑то обязал.

Он сейчас никому интервью не дает. Не разбазаривает себя направо и налево. Это его право, зато ценность каждого интервью возрастает.

Когда человек становится популярным и дает много интервью, про него могут говорить: «Из каждого утюга лезет». Видимо, Овечкин не хочет, чтобы про него так же говорили, – сказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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