Толчинский подпишет контракт с «Металлургом» на 2 года. Ранее форвард покинул СКА (Михаил Зислис)
Толчинский подпишет контракт с «Металлургом».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, договор будет рассчитан на два года.
Ранее Толчинский покинул СКА, расторгнув контракт по соглашению сторон.
В минувшем сезоне нападающий набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф. Годом ранее на его счету было 58 (21+37) баллов за 77 матчей, включая Кубок Гагарина.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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