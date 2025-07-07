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Толчинский подпишет контракт с «Металлургом» на 2 года. Ранее форвард покинул СКА (Михаил Зислис)

Толчинский подпишет контракт с «Металлургом».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, договор будет рассчитан на два года.

Ранее Толчинский покинул СКА, расторгнув контракт по соглашению сторон.

В минувшем сезоне нападающий набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф. Годом ранее на его счету было 58 (21+37) баллов за 77 матчей, включая Кубок Гагарина.

Бабаев о Толчинском: «Заинтересованы несколько клубов. Если СКА отпустит, будут переговоры»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoСергей Толчинский
Михаил Зислис
возможные переходы
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