Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»

Василий Подколзин оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

– «Эдмонтон» поймал кураж, вышел в финал и даже победил «Флориду» в первом матче. Вы чувствовали, что можете держать эту серию в своих руках?

– Обычно, когда ты играешь в таких важнейших матчах, то чего‑то опасаешься или о чем‑то много думаешь. А тут я был уверен, что если «Эдмонтон» продолжит играть в свой хоккей, то с нами никто не справится. Предчувствия у меня были хорошие. Но они оказались ошибочными.

– Показалось, что «Флорида» заставила вас играть не в свой хоккей. Особенно в том матче, где было 140 минут штрафа. У «Эдмонтона» – суперигроки, но вас бьют, и вместо атаки вы должны биться и драться.

– Может быть. Четвертое звено у «Флориды» такое задиристое… Но и у нас есть игроки, которые знают эту работу. Они отвечали тем же или сами начинали провоцировать.

– После четырех матчей счет был 2-2. Пятая игра стала решающей, и вы дома уступили 2:5.

– Да, вот именно – это был ключевой матч, от которого зависело, кто берет Кубок Стэнли . В чем причина нашего поражения? Бобровский! Ты ничего не сделаешь, когда у них так играет вратарь.

Конечно, нам надо было в пятом матче действовать лучше. Надо было забирать эту игру. Но Бобровский все сделал для «Флориды». Если бы не он, то все было бы иначе. Мы бы и во втором матче могли выиграть (4:5 ОТ), и было бы все намного легче.

– Вы бы ему отдали «Конн Смайт Трофи»?

– Да, 100%. Конечно же, Сэм Беннетт – большой молодец, особенно в финальной серии. Но я бы отдал титул MVP Сереге, –сказал нападающий «Эдмонтона » Василий Подколзин .