  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»
1

Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»

Василий Подколзин оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

– «Эдмонтон» поймал кураж, вышел в финал и даже победил «Флориду» в первом матче. Вы чувствовали, что можете держать эту серию в своих руках?

– Обычно, когда ты играешь в таких важнейших матчах, то чего‑то опасаешься или о чем‑то много думаешь. А тут я был уверен, что если «Эдмонтон» продолжит играть в свой хоккей, то с нами никто не справится. Предчувствия у меня были хорошие. Но они оказались ошибочными.

– Показалось, что «Флорида» заставила вас играть не в свой хоккей. Особенно в том матче, где было 140 минут штрафа. У «Эдмонтона» – суперигроки, но вас бьют, и вместо атаки вы должны биться и драться.

– Может быть. Четвертое звено у «Флориды» такое задиристое… Но и у нас есть игроки, которые знают эту работу. Они отвечали тем же или сами начинали провоцировать.

– После четырех матчей счет был 2-2. Пятая игра стала решающей, и вы дома уступили 2:5.

– Да, вот именно – это был ключевой матч, от которого зависело, кто берет Кубок Стэнли. В чем причина нашего поражения? Бобровский! Ты ничего не сделаешь, когда у них так играет вратарь.

Конечно, нам надо было в пятом матче действовать лучше. Надо было забирать эту игру. Но Бобровский все сделал для «Флориды». Если бы не он, то все было бы иначе. Мы бы и во втором матче могли выиграть (4:5 ОТ), и было бы все намного легче.

– Вы бы ему отдали «Конн Смайт Трофи»?

– Да, 100%. Конечно же, Сэм Беннетт – большой молодец, особенно в финальной серии. Но я бы отдал титул MVP Сереге, –сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoВасилий Подколзин
logoФлорида
logoСэм Беннетт
logoСергей Бобровский
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобровский – 3-й в голосовании за обладателя «Конн Смайт Трофи» с 10 баллами, у Беннетта – 76 и 11 первых мест, у Маршанда – 68 и 7
39вчера, 15:43
У «Флориды» – два Кубка Стэнли подряд (и 3 финала за 3 года)! Почему она такая крутая?
93вчера, 13:00
Российские БК до последнего были уверены, что «Конн Смайт» выиграет Бобровский. Беннетт стал фаворитом у американских букмекеров еще 10 июня
вчера, 09:52
Главные новости
Борис Михайлов: «Россия – хоккейная держава. То, что делают ИИХФ и МОК – беспредел. Руководство недружественных стран препятствует допуску, потому что мы отберем массу медалей»
4 минуты назад
СКА вернется в Ледовый из-за «низкой транспортной доступности «СКА-Арены» в связи с ремонтом станции метро «Парк Победы»
2931 минуту назад
ИИХФ назвала экс-форварда «Авангарда» Андригетто лучшим хоккеистом сезона, Сваймен – 2-й, Пастрняк – 3-й, Маккиннон – 6-й
449 минут назад
СКА рассматривает возможность возвращения в Ледовый, проводить матчи на «СКА-Арене» слишком дорого (Алексей Шевченко)
26сегодня, 11:26
Морозов о партнерстве с «Фонбет»: «Неотъемлемая часть КХЛ, соавтор наших побед. Вместе мы делаем хоккей быстрее, ярче, социально значимым»
5сегодня, 11:05
Депутат Аксененко поздравил Бобровского с победой в Кубке Стэнли: «Великий спортсмен и настоящая гордость нашей страны. Мы вместе начинали в новокузнецком «Металлурге»
3сегодня, 10:38
Роман Ротенберг: «Приглашаем коллег из Канады, США, обсуждаем реализацию детско-юношеских турниров. Популяризируем хоккей, чтобы быть привлекательными на фоне других видов спорта»
5сегодня, 10:23
Генменеджер «Флориды» о Маршанде, Беннетте и Экбладе: «Мы сможем подписать всех, думаю»
17сегодня, 10:08
Губерниев о Бобровском: «Гениальный, грандиозный вратарь. В ряду наших великих – Пучкова, Коноваленко, Третьяка, Мышкина, Мыльникова, Ирбе – у него почетнейшее место»
25сегодня, 09:48
Депутат Свищев о Франции вместо России на ОИ-2026: «Они на две головы ниже по уровню. Это страх ИИХФ перед руководством стран, в основном это Прибалтика и северная Европа»
8сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» продлил контракты с Береглазовым и Черепановым на 2 года
1сегодня, 11:15
Крикунов о недопуске России: «Нас хотят оградить железной стеной. Дегтярев, чиновники должны заниматься этим вопросом, сколько нас будут держать в отстранении»
2сегодня, 10:52
Сушинский о том, что Бобровский не получил «Конн Смайт»: «Сергей – половина команды. Главное, он держит чашку в руках, хороший контракт у него есть, а индивидуальная награда не влияет на заслуги»
сегодня, 09:12
Петр Кочетков: «На окраине Пензы какие-то мужички меня узнали, но это редкие случаи. Город живет другим»
сегодня, 08:34
Дэйли о Макдэвиде: «Буду удивлен, если у него не будет возможностей выиграть Кубок Стэнли. Впереди много лет карьеры»
10сегодня, 08:09
Леонид Вайсфельд: «Интерес будет к любой команде под руководством Ротенберга. Мы все хотим, чтобы «Витязь» сохранился»
5сегодня, 04:30
Нестеренко подписал односторонний контракт с «Анахаймом» на два года. Форвард набрал 6 очков в НХЛ в прошлом сезоне, 34 балла – в АХЛ
1сегодня, 02:14
Зарплата Вишневского – 20 млн рублей в год по новому контракту со «Спартаком» (Михаил Зислис)
4вчера, 16:12
Дементьев о Никитине в ЦСКА: «Редчайший случай, тренера не убирают, он сам уходит, выиграв Кубок Гагарина. Я был сильно удивлен»
9вчера, 15:09
Александр Кожевников: «ИИХФ – маленькие фашистики, там одни русофобы и негодяи»
8вчера, 14:38