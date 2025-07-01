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Буре о победе «Флориды»: «Кубок Стэнли оказался в правильных руках. Бобровский – будущий член Зала славы, я бы отдал «Конн Смайт» ему»

Павел Буре прокомментировал вторую подряд победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

В решающей серии «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» со счетом 4-2.

«Я был больше рад, чем удивлен. «Флорида» заслужила этот Кубок, они весь плей-офф были сильнейшими. Они столкнулись с «Ойлерс» и лучшим хоккеистом мира на данный момент – Коннором Макдэвидом, но играли как команда.

Кубок Стэнли оказался в правильных руках. «Пантерс» были лучше и с точки зрения игры, и с точки зрения результата. Я очень рад за ребят и поздравляю их с защитой титула. Было приятно смотреть.

Бобровский – будущий член Зала славы. Я бы отдал ему «Конн Смайт Трофи» – он был лучшим игроком «Флориды», по моему мнению.

Конечно, Сэм Беннетт тоже был великолепен – забить 15 голов в плей-офф – это не какая-то мелочь. Но если бы у меня был голос, я бы отдал его Бобровскому», – сказал бывший форвард «Флориды» Павел Буре.

Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «Благодарен российским болельщикам за их любовь. Чувствовал, что за меня болеют и молятся»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
logoФлорида
logoНХЛ
logoПавел Буре
logoКубок Стэнли
logoСэм Беннетт
logoЭдмонтон
logoСергей Бобровский
logoКоннор Макдэвид
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