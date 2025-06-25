Комтуа подпишет новый контракт с «Динамо» («СЭ»)
Максим Комтуа подпишет новый контракт с московским «Динамо».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Максим Комтуа набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярке за «Динамо». В его активе также 13 (7+6) баллов в 15 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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