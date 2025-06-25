Комтуа подпишет новый контракт с «Динамо» («СЭ»)

Максим Комтуа подпишет новый контракт с московским «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

В минувшем сезоне Максим Комтуа набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярке за «Динамо ». В его активе также 13 (7+6) баллов в 15 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось , что форвард хочет вернуться в НХЛ.