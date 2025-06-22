Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша вернулся в КХЛ. Будет огромный скачок популярности, зрительского интереса»
Вячеслав Фетисов хотел бы возвращения Александра Овечкина в КХЛ.
«Я бы очень хотел, чтобы Саша вернулся в КХЛ после «Вашингтона». Принимать решение ему, мы будем его уважать в любом случае, у него уже фантастическая карьера, великий рекорд, Кубок Стэнли, всеобщее признание.
Для КХЛ это будет огромный скачок популярности, зрительского интереса», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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