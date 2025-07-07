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Депутат Журова о «Химках» и «Витязе»: «Клубы не должны сидеть на шее регионального бюджета. Иначе может не хватить средств на спортшколы. Что скажут налогоплательщики?»

Светлана Журова высказалась о закрытии профессиональных клубов в России.

«Профессиональные клубы – это все-таки коммерческая история. Они не должны сидеть на шее регионального бюджета. Если региональные бюджеты будут всецело содержать профессиональные команды, придется чем-то жертвовать.

Чтобы содержать такой клуб, нужно из бюджета потратить определенную сумму, из-за чего не хватит средств, например, на содержание детской спортивной школы. И что налогоплательщики на это скажут? Конечно, они будут против того, чтобы региональный бюджет содержал профессиональную команду.

Жалко, конечно, что закрываются команды, но профессиональный спорт это в первую очередь бизнес. Если люди неудачно ведут бизнес, то их предприятия закрываются. У нас футбол и хоккей – это социальное явление.

И когда в каком-то регионе закрывается команда, возникает социальная напряженность. Болельщики начинают наезжать на руководителя региона, что он не спас клуб. Но вопросы должны быть исключительно к менеджменту клуба, который не справился.

У нас в стране госкорпорации так и или иначе финансово помогают профессиональным командам. У людей возникают вопросы, а почему госкорпорация спонсирует этот клуб, а другому не помогает?

Значит, руководство госкорпорации болеет за эту команду, скорее всего. То есть нужно искать таких спонсоров, которые душой болеют за «Химки» и «Витязь», чтобы сохранить эти команды», – сказала депутат Государственной думы.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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