Депутат Свищев предложил РПЛ создать резервный фонд на фоне ситуации с «Химками»: «Все клубы делали бы взносы. Важно понимать, у каких команд есть риски»
Дмитрий Свищев предложил РПЛ создать резервный страховой фонд.
«Химки» были исключены из числа членов Российского футбольного союза (РФС). Клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию и сообщил о приостановке деятельности.
«Случаи с финансовыми проблемами периодически случаются. Ситуация не уникальная.
РПЛ нужно создать резервный страховой фонд, куда бы все клубы делали взносы. Этот фонд можно было бы использовать в критических ситуациях.
Но также важно на уровне контроля и выдачи лицензии понимать, у каких клубов есть такие потенциальные риски», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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