Депутат Свищев предложил РПЛ создать резервный фонд на фоне ситуации с «Химками»: «Все клубы делали бы взносы. Важно понимать, у каких команд есть риски»

Дмитрий Свищев предложил РПЛ создать резервный страховой фонд.

«Химки» были исключены из числа членов Российского футбольного союза (РФС). Клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию и сообщил о приостановке деятельности.

«Случаи с финансовыми проблемами периодически случаются. Ситуация не уникальная.

РПЛ нужно создать резервный страховой фонд, куда бы все клубы делали взносы. Этот фонд можно было бы использовать в критических ситуациях.

Но также важно на уровне контроля и выдачи лицензии понимать, у каких клубов есть такие потенциальные риски», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .