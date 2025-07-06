Губерниев о проблемах «Химок» и «Витязя»: «Закрылись, и ладно, необязательно всем играть в КХЛ и РПЛ. Бюджет Московской области не резиновый»

Дмитрий Губерниев не видит негатива в закрытии «Химок» и «Витязя».

«Никакой негативной тенденции в российском спорте нет. Закрылись «Химки» с «Витязем » и ладно. Значит, другие клубы откроются. Необязательно всем играть только в КХЛ и РПЛ, можно для участия заявиться в более низшие лиги.

Все-таки бюджет Московской области не резиновый. Будут спонсоры – будут команды. Никакой трагедии я не вижу. Подмосковье переживет безвременную кончину команд «Химки» и «Витязь», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .