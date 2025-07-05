Плющев о Хартли: «Не считаю его достаточно выдающимся специалистом. Говорить, что он выстроил солидную команду в Омске, не приходится. Сложно сказать, нужен ли он «Локомотиву»

Владимир Плющев высказался о том, что Боб Хартли может возглавить «Локомотив».

Ранее появилась информация о том, что клуб договорился о контракте с тренером.

«Сложно сказать, нужен Хартли «Локомотиву » или нет. Сейчас в прессе его кандидатуру ярко обсуждают, красочно его характеризуют, но стоит все-таки подождать официального подтверждения.

Отмечу лишь, что до прихода Ковальчука на вторую половину сезона, дела у Хартли в Омске складывались не лучшим образом. Говорить, что он выстроил там какую-то солидную команду, не приходится. Не считаю его достаточно выдающимся специалистом», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.