Владимир Плющев: «Тренерскую систему в России порушили, выбор стал скудным. Но не верю, что невозможно найти тренеров среди россиян, кто смог бы работать в том же «Локомотиве»

Владимир Плющев считает, что тренерскую систему России порушили.

Ранее появилась информация о том, что новым тренером «Локомотива» станет канадец Боб Хартли.

«Однозначно нашу тренерскую систему порушили, выбор стал скудным. Тем не менее не верю, что невозможно найти тренеров среди российских специалистов, кто смог бы работать в том же «Локомотиве».

Просто надо лучше искать и смотреть, а не рассчитывать на прессу, которая может один день возносить, а на следующий смешивать с грязью. Должен быть четкий профессиональный подход», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.