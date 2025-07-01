Плющев о Ротенберге в совете директоров «Динамо»: «Произошедшее в СКА потрясло его как фигуру и личность. Не исключаю, что он вернется на тренерскую стезю»

Владимир Плющев прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

Ранее стало известно , что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо». Отмечается, что Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва и вопросами инфраструктуры клуба.

«Роман Борисович – амбициозный человек. То, что произошло в СКА, потрясло его как фигуру и личность. И хотя, помимо успехов, были и неудачи, Ротенберг в Санкт-Петербурге построил серьезную структуру. Думаю, он поможет «Динамо », это определенная ступень. Хорошее подспорье и серьезный опыт.

В отличие от многих наших тренеров, которые воротят нос от молодежного хоккея и хотят работать только с командами мастеров, Ротенберг готов заниматься молодыми поколениями. В свое время я тоже не гнушался работать с молодежью и даже детьми.

Не исключаю, что Ротенберг и на тренерскую стезю в конечном итоге вернется», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Что об этом известно