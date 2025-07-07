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  • Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»
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Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»

Агент Джоша Ливо заявил, что игрок не планирует покидать «Салават Юлаев».

В прошлом сезоне канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ. На его счету 80 (49+31) очков за 62 матча при полезности «плюс 26».

В плей-офф Ливо сделал 15 (2+13) результативных действий в 14 играх при полезности «плюс 2».

– У «Салавата» возникали определенные финансовые сложности, некоторые лидеры покинут команду. Каким вы видите будущее Ливо? Есть ли вероятность, что следующий сезон он начнет в другом клубе?

– В контракте Ливо есть пункт о запрете на обмен. На нас [из других клубов] в этой связи никто не выходил, руководство «Салавата» не говорило нам, что планирует обменивать или расторгать контракт с Ливо.

В ближайшее время Джошуа будет получать рабочую визу для того, чтобы приехать в Россию. На данный момент Ливо – игрок «Салавата Юлаева», ни о каких других вариантах речи не шло, – заявил агент игрока Иван Ботев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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