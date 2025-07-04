«Салават» может обменять Хафизуллина в «Нефтехимик» на защитника Леонтьева. Причина – финансовые трудности уфимцев

«Салават» может обменять Динара Хафизуллина в «Нефтехимик».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Радмира Сахибгареева, в результате сделки уфимцы получат защитника Владислава Леонтьева .

Стороны ведут переговоры. Причиной возможного перехода считаются финансовые трудности «Салавата Юлаева ».

В прошлом сезоне Хафизуллин провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 24 (0+24) очка. В плей-офф у 36-летнего защитника 2+5 за 19 игр при полезности «плюс 4».

25-летний Леонтьев – сын главного тренера «Нефтехимика » Олега Леонтьева. В минувшем чемпионате на его счету 16 (3+13) очков за 68 матчей при полезности «плюс 4».

Хафизуллин покинет «Салават». Клуб хотел урезать защитнику зарплату, но получил отказ (Metaratings)