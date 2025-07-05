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  • Илья Ковальчук: «Кучеров сколько лет в топе, но ни разу не играл на Олимпиаде. Спорт превратился в политику, ИИХФ и МОК так решают. Бог им судья, земля круглая – бумеранг вернется»
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Илья Ковальчук: «Кучеров сколько лет в топе, но ни разу не играл на Олимпиаде. Спорт превратился в политику, ИИХФ и МОК так решают. Бог им судья, земля круглая – бумеранг вернется»

Илья Ковальчук высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Обидно и досадно. Для многих ребят, скорее всего, это крайняя Олимпиада. Для Саши Овечкина, Жени Малкина, да и Никита Кучеров сколько лет уже в топе, но ни разу не играл на Олимпиаде. Поэтому за ребят обидно.

Но, к сожалению, спорт превратился в политику. И чиновники ИИХФ и МОК так решают. Бог им судья. Земля круглая – бумеранг вернется. То, что они делают, – абсурд. Это не профессионально», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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