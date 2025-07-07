Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал»

Владислав Гавриков высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах (897 против 894).

Свой 895-й гол Овечкин забил 6 апреля – в матче с «Айлендерс» (1:4).

«Этот рекорд – важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал.

Несколько лет назад об этом никто не задумался, а когда эта цифра стала реальной, все были просто взволнованы и ждали, когда он это сделает», – сказал защитник, в межсезонье ставший игроком «Рейнджерс ».