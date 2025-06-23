  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о хоккее в РФ: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил»
36

Фетисов о хоккее в РФ: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил»

Вячеслав Фетисов считает, что Россия должна выращивать больше звезд хоккея.

– Как работает система подготовки хоккеистов в России?

– Не очень хорошо. Страна, которая столько вложила в развитие хоккея, должна каждый год выпускать несколько Овечкиных, Бобровских – и далее по списку.

Пока же наших звезд НХЛ можно рассматривать как исключение из правил, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoВячеслав Фетисов
logoСергей Бобровский
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoФлорида
logoВашингтон
Р-Спорт
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников о высказываниях Майорова: «Нет ничего вреднее, чем такие интервью. Падальщики разматывают ветеранов на дешевые воспоминания – разрушается история нашего спорта»
21сегодня, 05:25
Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша вернулся в КХЛ. Будет огромный скачок популярности, зрительского интереса»
3вчера, 16:59
Главные новости
Депутат Свищев о Гашеке: «Не состоялся ни как политик, ни как тренер – это его бесит. Он работает на самопиар, чтобы пенсионера хоть кто-то помнил»
6 минут назад
Дон Черри про «Конн Смайт»: «Маршанд должен был его получить, он был достаточно хорош»
245 минут назад
«Витязь» обменял Дорожко и Заседу в «Амур» на денежную компенсацию
859 минут назад
«Адмирал» подписал контракт с Гуской на год. Экс-вратарь «Торпедо» провел сезон в Швейцарии
2сегодня, 10:03
Гавриков – лучший выбор «Коламбуса» на драфте НХЛ за последние 10 лет по версии The Athletic. Защитника взяли под 159-м номером в 2015 году
2сегодня, 09:55
Ротенберг – в числе кандидатов на пост в «Локомотиве». Экс-тренер СКА также займется развитием молодежи в клубной вертикали (Allhockey)
108сегодня, 09:34
Мухамадуллин о ценах в США и России: «Там цены выше и налоги больше – кофе в Калифорнии где-то 4-6 долларов. Слушайте, в Москве в аэропорту вышло дороже»
6сегодня, 09:17
Мартон о ЧМ-2025: «Было весело. Флери сшил манжеты на штанах у Фантилли, и Адам не мог продеть в них ноги. Марк-Андре – выдающаяся личность, один из величайших вратарей в истории»
2сегодня, 08:38
«Витязь» покинет КХЛ. Ротенберг вел переговоры с «Уралкалием», но компания отказалась спонсировать клуб («Mash на спорте»)
60сегодня, 08:14
Мухамадуллин об отъезде в НХЛ: «Я вышел из зоны комфорта в КХЛ и стараюсь зацепиться за свой шанс там. Говорю не про деньги, а про мечту»
8сегодня, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
Мухамадуллин об НХЛ: «Буду цепляться до последнего. Поехав в АХЛ, сделал шаг вперед – надо пройти через все этапы»
225 минут назад
«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ
сегодня, 09:07
Моисеев из «Лады» о задержках зарплаты: «Неприятно, всем нужно кормить семьи. На игре это не отражалось – нельзя выходить на лед с опущенными руками»
сегодня, 08:51
«Амур» объявил об уходе Джарасика: «Мы говорим «спасибо» яркому вратарю, герою многочисленных мемов и неиссякаемому источнику позитива»
1сегодня, 07:35
Крикунов о минском «Динамо» в новом сезоне: «Уверенно войдет в плей-офф – это однозначно. Там могут и пошуметь, повысить ставки и пройти уже второй раунд»
сегодня, 06:58
Андреофф покинул «Сибирь». У канадского форварда 49+28 в 130 играх в регулярках КХЛ за 2 сезона
1сегодня, 06:40
Квартальнов об игре вместе с Брагиным в «Химике»: «Он был хорошим наставником. Я и сейчас считаю, что в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера»
2сегодня, 05:40
Претендент на место в топ-5 драфта Фрондель о том, какой рекорд НХЛ хотел бы побить: «По числу побед в Кубке Стэнли. Важно только то, выиграл ты или нет»
2сегодня, 04:50
Форвард «Лады» Моисеев о критике в интернете: «На негатив никак не реагирую. Далеко не все понимают, какие у тебя проблемы, видят поверхностно»
2сегодня, 04:30
Экс-форвард минского «Динамо» и клубов НХЛ Тирни перешел в швейцарскую «Амбри-Пиотту»
сегодня, 03:45