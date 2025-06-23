Фетисов о хоккее в РФ: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил»

Вячеслав Фетисов считает, что Россия должна выращивать больше звезд хоккея.

– Как работает система подготовки хоккеистов в России?

– Не очень хорошо. Страна, которая столько вложила в развитие хоккея, должна каждый год выпускать несколько Овечкиных , Бобровских – и далее по списку.

Пока же наших звезд НХЛ можно рассматривать как исключение из правил, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 10 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается