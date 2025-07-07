Губерниев о «Локомотиве»: «Никитин вернулся в родную гавань, ЦСКА ему ближе. С новым тренером будут бороться за самые высокие места»

Дмитрий Губерниев оценил перспективы «Локомотива» в новом сезоне КХЛ.

Ранее ярославский клуб возглавил Боб Хартли.

– Сможет ли «Локомотив» под руководством Хартли побороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне?

– Конечно, смогут. Хороший тренер. Никитин вернулся в родную гавань, ЦСКА ему ближе.

«Локомотив» – новый вызов, новый тренер. Я думаю, что команда будет боеспособна и бороться с новым тренером, безусловно, за самые высокие места, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Пашков о КХЛ: «Я противник иностранных тренеров. Пресса у нас любит возиться с этими Хартли, Гру и Буше, а последние два Кубка Гагарина выиграли Разин и Никитин. При этом Боба уважаю»