Курьянов подписал 5-летний контракт с ЦСКА и вошел в тренерский штаб Никитина

Антон Курьянов вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Специалист подписал соглашение с клубом на пять лет и присоединился к штабу главного тренера Игоря Никитина .

По ходу прошлого сезона Антон Курьянов перешел в «Локомотив » в штаб Никитина и вместе с клубом выиграл Кубок Гагарина.

До этого Курьянов работал тренером и генеральным менеджером в «Авангарде ».