Курьянов подписал 5-летний контракт с ЦСКА и вошел в тренерский штаб Никитина
Антон Курьянов вошел в тренерский штаб ЦСКА.
Специалист подписал соглашение с клубом на пять лет и присоединился к штабу главного тренера Игоря Никитина.
По ходу прошлого сезона Антон Курьянов перешел в «Локомотив» в штаб Никитина и вместе с клубом выиграл Кубок Гагарина.
До этого Курьянов работал тренером и генеральным менеджером в «Авангарде».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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