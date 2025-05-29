Морозов о сезоне-2025/26: «Будет пауза на турнир сборных. Команда легионеров КХЛ примет участие, будем готовиться к этому заранее»

Алексей Морозов заявил, что в сезоне-2025/26 в КХЛ будет пауза на турнир сборных.

Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ, генеральных менеджеров и представителей клубов.

«Есть договоренность, что команда из КХЛ, составленная из легионеров, будет принимать участие в турнире сборных. Будем готовиться к этому заранее.

Получили письмо от ФХР , что нас ждут. Будем заранее готовиться к турниру, а не как в этом сезоне. Оповестили клубы, чтобы они планировали это при подписании контрактов с легионерами.

Проговорены паузы в регулярном чемпионате. Будет пауза на турнир сборных», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

КХЛ утвердила структуру сезона-2025/26 – регулярка пройдет до 20 марта, плей-офф – до 23 мая. Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января