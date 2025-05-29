Морозов о сезоне-2025/26: «Будет пауза на турнир сборных. Команда легионеров КХЛ примет участие, будем готовиться к этому заранее»
Алексей Морозов заявил, что в сезоне-2025/26 в КХЛ будет пауза на турнир сборных.
Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ, генеральных менеджеров и представителей клубов.
«Есть договоренность, что команда из КХЛ, составленная из легионеров, будет принимать участие в турнире сборных. Будем готовиться к этому заранее.
Получили письмо от ФХР, что нас ждут. Будем заранее готовиться к турниру, а не как в этом сезоне. Оповестили клубы, чтобы они планировали это при подписании контрактов с легионерами.
Проговорены паузы в регулярном чемпионате. Будет пауза на турнир сборных», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
КХЛ утвердила структуру сезона-2025/26 – регулярка пройдет до 20 марта, плей-офф – до 23 мая. Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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