Морозов о Матче звезд КХЛ-2025: «Есть интерес «Автомобилиста» провести мероприятие в Екатеринбурге. Есть договоренность с губернатором, документы пока не подписали»

Алексей Морозов заявил, что Матч звезд КХЛ может пройти в Екатеринбурге.

– Можно ли сказать, что Матч звезд пройдет в Екатеринбурге?

– Мы обсуждали, есть определенные договоренности. Но пока мы не подписали официальные документы. Мы прорабатываем матрицу ответственности между принимающей стороной.

Есть договоренность с губернатором, есть заинтересованность клуба, чтобы матч прошел в Екатеринбурге. Арена полностью соответствует требованиям для проведения такого масштабного мероприятия. Да и сам город – тоже, – заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.