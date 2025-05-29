Морозов о Матче звезд КХЛ-2025: «Есть интерес «Автомобилиста» провести мероприятие в Екатеринбурге. Есть договоренность с губернатором, документы пока не подписали»
Алексей Морозов заявил, что Матч звезд КХЛ может пройти в Екатеринбурге.
– Можно ли сказать, что Матч звезд пройдет в Екатеринбурге?
– Мы обсуждали, есть определенные договоренности. Но пока мы не подписали официальные документы. Мы прорабатываем матрицу ответственности между принимающей стороной.
Есть договоренность с губернатором, есть заинтересованность клуба, чтобы матч прошел в Екатеринбурге. Арена полностью соответствует требованиям для проведения такого масштабного мероприятия. Да и сам город – тоже, – заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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