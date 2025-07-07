Ковальчук о Шабанове в «Айлендерс»: «Он думает, что там получит больше игрового времени. Все может поменяться через 10 игр, нужно быть готовым физически и ментально»
Илья Ковальчук высказался о переходе Максима Шабанова в «Айлендерс».
24-летний форвард, ранее выступавший за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ, подписал контракт с «Айлендерс».
«Видно, что он выбрал команду, где, как он считает, получит больше игрового времени, возможно, даже на большинстве. И на старте карьеры это действительно важно.
Но роли в команде меняются очень быстро. То, что тебе говорят до тренировочного лагеря, может не совпасть с тем, что будет уже через десять игр. Поэтому нужно быть готовым – и физически, и ментально.
Не знаю, насколько хорош у него английский. Это может быть сложностью. Хорошо, что в «Айлендерс» есть другие россияне – кто-то сможет помочь. Но в конечном итоге, ты должен быть готов ко всему», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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