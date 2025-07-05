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Виктор Федоров – 25-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff. Маккенна лидирует, в топ-32 один россиянин

Виктор Федоров занял 25-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026.

Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2026 году.

Из россиян в топ-32 вошел только 17-летний центрфорвард нижегородской «Чайки» Виктор Федоров.

В минувшем сезоне он выступал в Olimpbet МХЛ и набрал 30 (13+17) очков за 45 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф у него 14 (6+8) баллов за 14 игр при полезности «плюс 5».

Десятка лучших по версии Daily Faceoff выглядит следующим образом:

1. Гэвин Маккенна, форвард («Медисин Хэт», WHL);

2. Китон Верхофф, защитник (университет Северной Дакоты, NCAA);

3. Ивар Стенберг, форвард («Фрелунда», SHL);

4. Райан Рубрук, форвард («Ниагара», OHL);

5. Вигго Бьерк, форвард («Юргорден», SHL);

6. Мэтис Престон, форвард («Спокан», WHL);

7. Итан Белчетц, форвард («Виндзор», OHL);

8. Райан Лин, защитник («Ванкувер Джайэнтс», WHL);

9. Тайнэн Лоуренс, форвард («Маскегон», USHL);

10. Дэксон Рудольф, защитник («Принс Альберт», WHL);

...25. Виктор Федоров, форвард («Чайка», МХЛ).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Драфт НХЛ
Вигго Бьерк
Китон Верхофф
Ивар Стенберг
logoГэвин Маккенна
Райан Рубрук
logoюниорская лига Онтарио
logoМХЛ
logoЧайка
USHL
logoЮргорден
Спокан
Виндзор
logoФрелунда
logoЗападная хоккейная лига
Принс Альберт
Ванкувер Джайэнтс
SHL
logoТорпедо
NCAA
Ниагара
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