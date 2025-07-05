Виктор Федоров – 25-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff. Маккенна лидирует, в топ-32 один россиянин
Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2026 году.
Из россиян в топ-32 вошел только 17-летний центрфорвард нижегородской «Чайки» Виктор Федоров.
В минувшем сезоне он выступал в Olimpbet МХЛ и набрал 30 (13+17) очков за 45 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф у него 14 (6+8) баллов за 14 игр при полезности «плюс 5».
Десятка лучших по версии Daily Faceoff выглядит следующим образом:
1. Гэвин Маккенна, форвард («Медисин Хэт», WHL);
2. Китон Верхофф, защитник (университет Северной Дакоты, NCAA);
3. Ивар Стенберг, форвард («Фрелунда», SHL);
4. Райан Рубрук, форвард («Ниагара», OHL);
5. Вигго Бьерк, форвард («Юргорден», SHL);
6. Мэтис Престон, форвард («Спокан», WHL);
7. Итан Белчетц, форвард («Виндзор», OHL);
8. Райан Лин, защитник («Ванкувер Джайэнтс», WHL);
9. Тайнэн Лоуренс, форвард («Маскегон», USHL);
10. Дэксон Рудольф, защитник («Принс Альберт», WHL);
...25. Виктор Федоров, форвард («Чайка», МХЛ).