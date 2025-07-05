Виктор Федоров – 25-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff. Маккенна лидирует, в топ-32 один россиянин

Виктор Федоров занял 25-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026.

Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2026 году.

Из россиян в топ-32 вошел только 17-летний центрфорвард нижегородской «Чайки » Виктор Федоров.

В минувшем сезоне он выступал в Olimpbet МХЛ и набрал 30 (13+17) очков за 45 матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф у него 14 (6+8) баллов за 14 игр при полезности «плюс 5».

Десятка лучших по версии Daily Faceoff выглядит следующим образом:

1. Гэвин Маккенна , форвард («Медисин Хэт», WHL);

2. Китон Верхофф , защитник (университет Северной Дакоты, NCAA);

3. Ивар Стенберг , форвард («Фрелунда», SHL);

4. Райан Рубрук , форвард («Ниагара», OHL);

5. Вигго Бьерк , форвард («Юргорден», SHL);

6. Мэтис Престон, форвард («Спокан», WHL);

7. Итан Белчетц, форвард («Виндзор», OHL);

8. Райан Лин, защитник («Ванкувер Джайэнтс», WHL);

9. Тайнэн Лоуренс, форвард («Маскегон», USHL);

10. Дэксон Рудольф, защитник («Принс Альберт», WHL);

...25. Виктор Федоров, форвард («Чайка», МХЛ).