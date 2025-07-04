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  • Рыбин о Кузнецове: «Здесь нет предложений, которые его бы устроили. В НХЛ же у него будет минимальный контракт. Если наладит дисциплину, сможет сыграть на хорошем уровне»
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Рыбин о Кузнецове: «Здесь нет предложений, которые его бы устроили. В НХЛ же у него будет минимальный контракт. Если наладит дисциплину, сможет сыграть на хорошем уровне»

Максим Рыбин поделился мыслями о будущем Евгения Кузнецова.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Очевидно, что у Кузнецова хороший агент. Он хорошо прописывает все необходимые условия. Как мне видится, для Евгения здесь нет предложений, которые его бы устроили.

В НХЛ же у него будет минимальный контракт. Если он наладит дисциплину, то сможет сыграть на хорошем уровне. На Евгения смотрят миллионы мальчишек, для них он должен быть примером», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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