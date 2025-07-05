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Легков об Овечкине: «Есть такие мировые звезды, как Фелпс, Болт, Большунов, – и Александр такой же. Раз в сто лет рождаются такие спортсмены, перед ними надо преклоняться»

Александр Легков поделился мнением об Александре Овечкине.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Александр Овечкин в этом сезоне побил рекорд Гретцки. Что думаете об этом достижении?

– Я уже не раз говорил, что это просто какие-то невероятные вещи – то, что он делает в свои 39 лет. Возьму на себя смелость, потому что это мое личное мнение, и скажу так: есть такие мировые звезды, как Фелпс, Болт, даже Большунов, который в лыжных гонках, – и есть такой же Овечкин.

Раз в сто лет рождаются такие спортсмены, надо перед ними преклоняться, восхищаться ими и брать с них пример, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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logoАлександр Легков
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