Легков о встрече с Овечкиным на отдыхе: «Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Он везде хорош. Лыжники, конечно, лучше, но хоккеисты классные, все умеют»
Александр Легков рассказал о встрече с Александром Овечкиным во время отдыха.
– На отдыхе вы увиделись с Александром Овечкиным. Как в итоге прошла ваша встреча?
– У нас идеально прошла встреча. Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Могу сказать, что он везде хорош. Собственно, как и все хоккеисты. Лыжники, конечно, лучше, но парни-хоккеисты классные, все умеют.
Это здорово. Хоккей – хороший вид спорта, который развивает, мне кажется, всесторонне. На любительском уровне парни могут в любой спорт зайти – и не потеряются, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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