Легков о встрече с Овечкиным на отдыхе: «Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Он везде хорош. Лыжники, конечно, лучше, но хоккеисты классные, все умеют»

Александр Легков рассказал о встрече с Александром Овечкиным во время отдыха.

– На отдыхе вы увиделись с Александром Овечкиным. Как в итоге прошла ваша встреча?

– У нас идеально прошла встреча. Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Могу сказать, что он везде хорош. Собственно, как и все хоккеисты. Лыжники, конечно, лучше, но парни-хоккеисты классные, все умеют.

Это здорово. Хоккей – хороший вид спорта, который развивает, мне кажется, всесторонне. На любительском уровне парни могут в любой спорт зайти – и не потеряются, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков .