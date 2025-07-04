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  • Илья Ковальчук: «Если России разрешат, надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе. Весь мир знает, откуда Овечкин, Малкин, Капризов. Это абсурд, неправильно, нелегитимно, но ехать надо»
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Илья Ковальчук: «Если России разрешат, надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе. Весь мир знает, откуда Овечкин, Малкин, Капризов. Это абсурд, неправильно, нелегитимно, но ехать надо»

Илья Ковальчук высказался об игре на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Мое мнение: если нам разрешат, надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе. Спортивная карьера очень коротка. Есть возможность ехать, надо ехать.

Весь мир знает, откуда Саша Овечкин, Женя Малкин или Кирилл Капризов родом. Конечно, это абсурд, это неправильно, нелегитимно, но ехать точно надо», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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