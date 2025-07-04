Юрий Новиков: «Куньлунь» в Питере – хорошая идея, китайские туристы любят город. Не понимаю, почему Ротенберг не смог организовать там вторую команду»

Юрий Новиков высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене».

«Я говорил, что «Куньлунь» нужно переместить на российско-китайскую границу, чтобы он был ближе к своему народу. Но мне возразили.

«Куньлунь» здесь брошен, ребятам некомфортно. Эта команда очень нужна. В добрые времена можно было объединять и наводить мосты. У нас были латыши, финны, чехи, словаки. Мы могли что-то предложить другим государствам. Очень хорошая была инициатива.

Прочитал, что «Куньлунь» переведут в Питер. Не понимаю, почему Роман Ротенберг не смог организовать вторую команду в Питере. Необязательно с чемпионскими амбициями, но для Питера это было бы неплохо. Хоккей – государственный бизнес, в трудную минуту нужно поддерживать друг друга.

Я думаю, что «Куньлунь» в Питере – хорошая идея. Она подняла статус команды, теперь это столичный клуб. На нее будут ходить болельщики. Китайские туристы очень любознательные, они любят Санкт-Петербург. Матчи «Куньлуня» могут быть включены для них в экскурсионную программу. Они будут этому очень рады.

Но и команда должна выходить на другой уровень. Как по мне, идея очень интересная. Перевод «Куньлуня » в Питер немножко приблизил его к Китаю через туристов и бизнес. Он даст свежести и интереса нашему хоккею», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!