Ковальчук о «Куньлуне» в Петербурге: «Будет полный стадион на топовых матчах, думаю. В Питере хоккей любят, там население больше 5 миллионов»
Илья Ковальчук прокомментировал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что китайский клуб, ранее базировавшийся в Мытищах, проведет сезон на «СКА-Арене».
«Я думаю, сможет ли «Куньлунь» собрать «СКА-Арену», будет зависеть от менеджмента, от того, как будут работать с болельщиками, какой состав будет в «Куньлуне», какие задачи будут перед командой.
В Питере хоккей любят, там больше пяти миллионов население. Поэтому я думаю, что на какие-то топовые матчи точно будет собираться полный стадион», – сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.
Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без России. Результат необъективен, но медали же вешают на шею. Надо находить союзников, а не говорить, что все вокруг плохие»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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