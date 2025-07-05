Ковальчук о «Куньлуне» в Петербурге: «Будет полный стадион на топовых матчах, думаю. В Питере хоккей любят, там население больше 5 миллионов»

Илья Ковальчук прокомментировал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что китайский клуб, ранее базировавшийся в Мытищах, проведет сезон на «СКА-Арене».

«Я думаю, сможет ли «Куньлунь » собрать «СКА-Арену», будет зависеть от менеджмента, от того, как будут работать с болельщиками, какой состав будет в «Куньлуне», какие задачи будут перед командой.

В Питере хоккей любят, там больше пяти миллионов население. Поэтому я думаю, что на какие-то топовые матчи точно будет собираться полный стадион», – сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук .

Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без России. Результат необъективен, но медали же вешают на шею. Надо находить союзников, а не говорить, что все вокруг плохие»